Montagna la legge che fa discutere Fornili | Rischio conseguenze gravi

Una nuova legge nazionale sulla montagna sta suscitando forti polemiche. Il Governo ha proposto normative che, se approvate senza modifiche, potrebbero escludere numerosi comuni dell’Appennino dalla categoria montana, con potenziali conseguenze importanti per le comunità locali. La discussione si accende sulle implicazioni di questa normativa e sulla sua eventuale revisione.

La nuova legge nazionale sulla Montagna predisposta dal Governo, se non verrà modificata, rischia di mettere fuori gioco molti comuni dell’Appennino che non saranno più considerati montani. Una legge che tende a favorire l’arco alpino a discapito dell’Appennino. Dalle prime stime risulta che in Emilia-Romagna numerosi comuni potrebbero essere declassati. "Se verranno confermati i criteri indicati dal Governo – spiega la Consigliera regionale Anna Fornili – le ripercussioni per il nostro Appennino potrebbero essere molto gravi. Le proiezioni mostrano che in Emilia-Romagna molti comuni rischiano di perdere l’attuale classificazione di ‘comune montano’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montagna, la legge che fa discutere. Fornili: "Rischio conseguenze gravi"

