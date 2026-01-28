Barbara D’Urso ha rotto il silenzio dopo le rivelazioni di Corona poche parole per chi vuol capire

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo le rivelazioni di Corona. La conduttrice si è lasciata andare a poche parole, senza spiegare i motivi della rottura con Mediaset, con cui ha collaborato per oltre vent’anni. Per ora, niente dettagli, solo un’uscita breve e senza troppi commenti.

Barbara D’Urso ha parlato più volte della fine del rapporto con Mediaset, dopo oltre vent’anni di collaborazione, senza però entrare nei dettagli. Corona, invece, si è spinto oltre, suggerendo presunte tensioni tra D’Urso e altri volti della tv, avanzando ricostruzioni tutte da dimostrare ma che hanno avuto un’eco immediata. Negli ultimi anni di Carmelita a Mediaset ci sarebbero state diverse frizioni con Maria De Filippi, secondo le indiscrezioni rivelate da Fabrizio Corona: “Tra Maria De Filippi e Barbara c’erano stati problemi dietro le quinte.  Maria De Filippi c’entra con il suo licenziamento: le faceva la guerra, le impediva di avere gli stessi ospiti nella stessa puntata”, ha spiegato Corona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

