Barbara D' Urso ha rotto il silenzio dopo le rivelazioni di Corona | le parole

Barbara D'Urso rompe il silenzio e risponde alle parole di Corona. Dopo le rivelazioni dell’ex paparazzo, la conduttrice torna a parlare, spiegando la sua versione dei fatti e il motivo del suo addio a Mediaset. La sua reazione arriva a pochi giorni dalle accuse e dalle nomine fatte durante l’ultimo episodio di Falsissimo.

Nell’ultimo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona ha fatto molti nomi noti della televisione italiana, tornando anche su una delle vicende più discusse degli ultimi anni: l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Impossibile dimenticare quanto accaduto: il saluto prima dell’estate, con la promessa di un ritorno a settembre, e poi la decisione dell’azienda di affidare Pomeriggio 5 a Myrta Merlino. Una delusione profonda che Barbara D’Urso non ha mai nascosto. La conduttrice ha parlato più volte della fine del rapporto con Mediaset, dopo oltre vent’anni di collaborazione, senza però entrare nei dettagli.🔗 Leggi su Today.it

#Barbara-D'Urso- Corona

Barbara D'Urso Rompe Il Silenzio! La Rivelazione CHOC A Fabrizio Corona Sul Veto Politico

