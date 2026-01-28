Ball X Pit riceve l’aggiornamento gratuito Regal Update con nuove modalità personaggi inediti e tanto altro

La community di Ball X Pit si prepara a ricevere l’aggiornamento gratuito Regal Update. Kenny Sun e il suo team aggiungono nuovi personaggi, modalità e contenuti che i fan attendevano da tempo. La versione aggiornata promette di rendere il gioco ancora più divertente e coinvolgente.

Il primo importante aggiornamento di BALL x PIT, The Regal Update, aggiunge una vasta gamma di nuovi contenuti al roguelite di Kenny Sun and Friends, che ha venduto milioni di copie, tra cui nuovi personaggi, nuove palle e una nuovissima modalità che i giocatori aspettavano con ansia fin dal lancio. Ora puoi giocare nei panni del Falconer, un nuovo personaggio che spara due palle lanciate da una coppia di uccelli che fiancheggiano lo schermo, dando ai loro attacchi un’ampia e imponente distribuzione. Oppure puoi assumere il ruolo del Carouser, un guastafeste medievale che può modificare le traiettorie delle palle con un campo gravitazionale personale, deviando i colpi dai loro percorsi abituali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

