STALKER 2 | Heart of Chornobyl riceve un update gratis con nuove quest ambientazioni e personaggi

GSC Game World ha annunciato un aggiornamento gratuito per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che introduce nuove quest, ambientazioni e personaggi. L'evento mira a sorprendere i fan in vista del Natale, offrendo contenuti aggiuntivi e ampliamenti dell'esperienza di gioco senza costi extra.

GSC Game World anticipa il Natale dei fan con un importante aggiornamento gratuito per STALKER 2: Heart of Chornobyl. Disponibile dal 16 dicembre, l'update amplia in modo sostanziale l'esperienza originale con nuove quest, personaggi, ambientazioni e una storia inedita. Non si tratta di semplici ritocchi, ma di una vera espansione narrativa pensata per arricchire l'esplorazione della Zona. Tutti i contenuti saranno accessibili senza costi aggiuntivi per chi possiede il gioco. Un'occasione ideale per tornare a immergersi nell'atmosfera cupa e imprevedibile di Chornobyl. Il cuore dell'aggiornamento è una nuova trama che si sviluppa nella parte occidentale della mappa, nei pressi di Malachite.

