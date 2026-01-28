Baccalà protagonista a Milano | una serata speciale da Pintxo Bistró

Mercoledì sera Milano si riempie di profumi e sapori della cucina basca. Da Pintxo Bistró in via Losanna, il baccalà diventa il protagonista di una serata speciale chiamata Bacalao Meravigliao. I clienti assaporano piatti dedicati a questo ingrediente, che richiama le tradizioni di San Sebastián. È un evento che porta la cultura gastronomica basca nel cuore della città.

Mercoledì 4 febbraio Milano si trasforma in un angolo di San Sebastián. Da Pintxo Bistró by Albufera, in via Losanna 36, il baccalà diventa protagonista assoluto di Bacalao Meravigliao, una serata pensata per rendere omaggio a uno degli ingredienti più amati della cucina basca. Otto portate che raccontano il legame profondo tra il Nord della Spagna e questo pesce, rivisitato con lo stile contemporaneo e conviviale che ha reso il locale un punto di riferimento per gli amanti della gastronomia iberica. La tradizione del baccalà nei Paesi Baschi. Il baccalà è radicato nella storia marinara basca da secoli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

