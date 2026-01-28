Un uomo si presenta davanti ai medici dell’ospedale, con il volto segnato dall’emozione. Dice di aver perso suo marito, morto tra le corsie dell’ospedale, e chiede di sapere cosa sia realmente successo. Con voce ferma, spiega che ha bisogno di conoscere la verità, perché un giorno dovrà raccontarla al loro bambino. La vicenda si sta facendo strada tra le storie di persone che cercano risposte, in un momento in cui il dolore si mescola alla voglia di chiarezza.

"Mio marito era la persona più buona del mondo, cerco la verità che un giorno dovrò raccontare a nostro figlio. Ne parlo, affinché non accada più ad altri". Con la voce rotta, Gabriella Rosa di Sant’Angelo Lodigiano, moglie del banino Lorenzo Malaraggia, ricorda il 54enne. Papà di un ragazzino di 10 anni, ha perso la vita il 18 gennaio, dopo oltre due giorni di calvario. Gli accertamenti dei medici degli ospedali cui si era rivolto dopo un persistente dolore al ginocchio avrebbero evidenziato e poi confermato, la presenza di liquido articolare da aspirare nei giorni successivi. Così era stato dimesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aveva dolori al ginocchio. Papà morto in ospedale: "Ho bisogno della verità devo dirla a nostro figlio"

