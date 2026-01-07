La strage di Crans-Montana il papà di Emanuele | Vogliamo sapere come è morto nostro figlio

I genitori di Emanuele, il diciassettenne deceduto a Crans-Montana, chiedono chiarimenti sulla sua morte. Dopo aver ricevuto informazioni contraddittorie dalla Svizzera, desiderano fare luce sull’accaduto e valutano di presentare una denuncia. La famiglia spera in un confronto trasparente per comprendere le circostanze che hanno portato alla tragica perdita del giovane.

I genitori del diciassettenne genovese: dalla Svizzera informazioni lacunose e contraddittorie. La famiglia intende presentare denuncia. Ieri è stato celebrato il Rosario, svolto in forma privata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

