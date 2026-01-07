La strage di Crans-Montana il papà di Emanuele | Vogliamo sapere come è morto nostro figlio
I genitori di Emanuele, il diciassettenne deceduto a Crans-Montana, chiedono chiarimenti sulla sua morte. Dopo aver ricevuto informazioni contraddittorie dalla Svizzera, desiderano fare luce sull’accaduto e valutano di presentare una denuncia. La famiglia spera in un confronto trasparente per comprendere le circostanze che hanno portato alla tragica perdita del giovane.
I genitori del diciassettenne genovese: dalla Svizzera informazioni lacunose e contraddittorie. La famiglia intende presentare denuncia. Ieri è stato celebrato il Rosario, svolto in forma privata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, l’incubo dei genitori: “Vogliamo sapere dove sono i nostri figli”. Chiara, la prima vittima
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Chiara è la prima vittima italiana. L’incubo dei genitori: “Vogliamo sapere dove sono i nostri figli”
Tragedia di Crans-Montana il papà di una delle sei vitttime della strage di Corinaldo | Allora come ora rabbia immensa servono controlli rigorosi; Strage in Svizzera il papà di Chiara Costanzo | Mia figlia ora non c?è più ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla Era finita nel locale per caso; Strage in Svizzera il papà di Chiara Costanzo | Mia figlia non c?è più ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla Era finita nel locale per caso; Chi è Paolo Campolo papà eroe della ‘brigata civica’ di Crans-Montana | Abbiamo sfondato una porta bloccata e trascinato fuori i ragazzi.
Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it
Strage di Crans-Montana, il ministro Tajani: «Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate» - Identificati anche i due feriti di cui non si conosceva il nome ... vanityfair.it
Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi. Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it
Strage di Crans-Montana, il Comune ammette: “Nessun controllo al pub” x.com
Sono 11 i ragazzi rimasti feriti nella strage di Crans-Montana ricoverati nell'ospedale Niguarda di Milano Cosa succede ora ai ragazzi coinvolti nella vicenda, parla l'esperto: https://fanpa.ge/zr7VK - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.