Lavori sulla A4 chiudono due tratte | le uscite alternative
Saranno due notti di chiusure, dalle 22 alle 5 tra l’1 e 2 dicembre e tra il 4 e il 5, per consentire lavori di manutenzione ai cavalcavia sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Ad essere interessate le tratte Sesto San Giovanni-Cormano e Cormano-Monza.Tratto Sesto San Giovanni-CormanoDalle 22 di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
