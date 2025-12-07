Autostrada A1 | stazione di Valdichiana chiusa per una notte L’itinerario alternativo

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22,00 di mercoledì 10 alle 6,00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata e in uscita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Valdichiana chiusa per una notte. L’itinerario alternativo

