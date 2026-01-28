Autista del bus fuma ed è sempre al cellulare

Un'autista di un autobus che collega l'entroterra è stato segnalato più volte per comportamenti scorretti. La testimone riferisce che spesso fuma mentre guida e si distrae con il cellulare. I passeggeri si sentono preoccupati per la sicurezza e chiedono interventi immediati.

Vorrei segnalare che c'è un autista dell'autobus di una tratta di collegamento all'entroterra che spesso fuma e quasi sempre è al cellulare. L'odore del fumo si espande per tutto il mezzo rendendo il tragitto un calvario, in aggiunta anche una temperatura interna dell'aria troppo alta. Ma la cosa più preoccupante è l'uso del telefono alla guida. Basterebbe poco per multare. È un grosso rischio per la sicurezza di chi viene trasportato ma anche degli altri sulla strada. Un bus non perdona.🔗 Leggi su Forlitoday.it

