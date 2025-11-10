Aggredito un autista del bus finisce al pronto soccorso | tutto ripreso dalle telecamere

Questa mattina, lunedì, lungo la Linea 4 un autista di Start Romagna è stato aggredito mentre era in servizio, costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Start Romagna ha già isolato le immagini del circuito interno in attesa di fornirle alle forze dell’ordine, fa sapere una nota. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

