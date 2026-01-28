Iga Swiatek si è lasciata andare a un duro sfogo dopo la sconfitta contro Rybakina ai quarti di Melbourne. La tennista polacca si è lamentata del modo in cui vengono trattati gli atleti durante il torneo, paragonandoli a degli animali in uno zoo. La sua rabbia nasce dalla sensazione di essere sotto pressione e senza privacy, una situazione che le sta pesando molto.

(Adnkronos) – Furia Iga Swiatek agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, la tennista polacca è stata battuta dalla kazaka Elena Rybakina nei quarti di finale dello Slam di Melbourne e in conferenza stampa si è sfogata per il ‘trattamento’ riservato agli atleti durante il torneo. I giocatori sono infatti costantemente filmati dal momento che mettono piede negli impianti degli Australian Open, in modo che possano offrire contenuti esclusivi a tifosi e appassionati, e questo ha sollevato una questione di privacy, rivendicata dagli stessi tennisti. “La domanda è: siamo tennisti? O siamo animali allo zoo? Dove vengono filmati anche mentre fanno i loro bisogni”, ha chiesto ironicamente Swiatek in conferenza stampa, “ovviamente sto esagerando, ma sarebbe bello avere un po’ di privacy e non essere sempre osservati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, Swiatek perde e chiede privacy: “Siamo animali allo zoo?”

Approfondimenti su Australian Open

La seconda giornata degli Australian Open 2026 ha visto esordi promettenti per Swiatek, Gauff e Andreeva nel tabellone femminile.

All'Australian Open 2026, Swiatek, Pegula e Anisimova avanzano agli ottavi di finale nel torneo di singolare femminile.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Siamo animali allo zoo?, Swiatek chiede privacy agli Australian Open 2026; Iga Swiatek sbriga la pratica Marie Bouzkova: rivivi gli highlights in 210; Australian Open: Swiatek vince ma non convince, Rybakina agli ottavi senza perdere set; Australian Open 2026, a breve in campo Musetti-Djokovic. Poi tocca a Sinner-Shelton.

Australian Open, Swiatek perde e chiede privacy: Siamo animali allo zoo?Furia Iga Swiatek agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, la tennista polacca è stata battuta dalla kazaka Elena Rybakina nei quarti di finale dello Slam di Melbourne e in conferenza st ... adnkronos.com

Australian Open 2026, Iga Swiatek dopo il match contro Elena Rybakina tuona: Siamo tennisti o animali allo zoo? Sarebbe bello avere privacyAUSTRALIAN OPEN 2026 - Dopo la sconfitta rimediata ai quarti contro Elena Rybakina a Melbourne, Iga Swiatek ha rilasciato alcune dichiarazioni. eurosport.it

Australian Open, Musetti-Djokovic 3-2: terzo game consecutivo per Lorenzo ora avanti di un break - facebook.com facebook

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com