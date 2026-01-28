L’attività fisica prescritta dal medico e seguita con dispositivi digitali può ridurre la pressione come due farmaci. Uno studio condotto in Italia rivela che usare sensori e app per monitorare il movimento ha effetti concreti sulla salute, paragonabili a due farmaci antipertensivi presi contemporaneamente.

Muoversi fa bene alla salute, ma quali sono i benefici dell ’ attività fisica prescritta dal medico e monitorata attraverso sensori, app e device digitali? Ebbene, dati alla mano uno studio pilota condotto in Italia mostra che questo intervento può ridurre la pressione arteriosa proprio come due farmaci antipertensivi assunti insieme. A spiegalo è Guido Iaccarino, ordinario di Medicina interna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore del programma per la prescrizione di attività fisica adattata per le patologie croniche, che ne ha parlato con LaPresse a margine della conferenza Age-It dedicata all’invecchiamento in salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attività fisica prescritta e monitorata con device funziona come 2 farmaci

