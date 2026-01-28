Assunti quattro operatori per la cura del verde a Viterbo | È una rivoluzione

La città di Viterbo ha appena assunto quattro nuovi operatori per la cura del verde. La sindaca Chiara Frontini e l’assessore all’ambiente Giancarlo Martinengo hanno annunciato questa novità, spiegando che si tratta di un passo importante per migliorare gli interventi negli spazi pubblici. I nuovi assunti si occuperanno di mantenere in ordine i marciapiedi e le aree verdi, dando un’attenzione particolare alla pulizia e alla cura del territorio. La mossa viene vista come una vera rivoluzione nel modo di gestire il verde pubblico in città.

La sindaca Chiara Frontini e l'assessore all'ambiente Giancarlo Martinengo hanno presentato la squadra composta da quattro operatori che si occuperanno degli interventi inerenti il verde, con particolare attenzione ai marciapiedi, e in generale alle situazioni di emergenza che si creeranno. Secondo Frontini si tratta di un'inversione di marcia rispetto alle politiche di palazzo dei Priori degli scorsi anni.

