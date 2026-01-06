Kia una cura a quattro zampe Addio alla mascotte del Meyer

di Gaia Papi AREZZO C'è chi cura con le parole, chi con i gesti, chi con la competenza professionale. E poi c'è chi cura semplicemente con la propria presenza. Kia lo faceva così: entrando in silenzio nelle stanze della sofferenza e lasciando, ogni volta, un segno profondo. Per anni il suo nome è stato sinonimo di conforto, sorrisi e fiducia nei percorsi di pet therapy promossi dall'associazione Antropozoa, fino ai reparti dell'AOU Irccs Meyer di Firenze, dove è diventata una presenza amata e riconosciuta. Kia se n'è andata, lo ha fatto senza clamore, con la stessa discrezione con cui percorreva i corridoi dell'ospedale pediatrico e dei luoghi di cura della persona e dell'anima.

«Addio Kia», l’ultimo saluto al cane che ha aiutato i bimbi del Meyer - Se ne è andata nelle ultime ore Kia, la canina da anni impegnata negli interventi assistiti con gli animali (pet therapy) con l’associazione Antropozoa ... corrierefiorentino.corriere.it

"Ciao Kia", l'ultimo saluto alla cagnolina impegnata nella pet therapy: "Era speciale" - Ma alcuni cani hanno fatto veramente qualcosa di speciale e sono entrati nel cuore di chi hanno incontrato sul loro cammino. msn.com

