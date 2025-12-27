Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti, confermando il testo licenziato dalla Camera. Il provvedimento, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà legge. I sì a favore del ddl sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. Tra le altre misure il ddl rende strutturale lo scudo erariale introdotto durante il Covid nel 2020 e finora prorogato fino a tutto il 2025. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Senato approva ddl sulla Corte dei Conti: è legge

Leggi anche: Il Senato approva il ddl Corte Conti: è legge

Leggi anche: Ddl Corte dei Conti: domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riforma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia; A giorni, l'approvazione definitiva della riforma della Corte dei Conti: Bonelli: una vendetta per il Ponte; Ddl Corte dei Conti: domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riforma; Maxi sconti sui risarcimenti e mani libere dai controlli: l'allarme dei giudici sulla riforma della Corte dei Conti.

Il Senato approva il ddl sulla Corte dei Conti, è legge - Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti, confermando il testo licenziato dalla Camera. ansa.it