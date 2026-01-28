Assalto alla Rocca insieme ad Anpi una camminata e una mostra in occasione dell' 82° anniversario dell’azione partigiana

Cesena si prepara a ricordare l’82° anniversario dell’Assalto alla Rocca malatestiana. Domenica 8 febbraio, l’Anpi organizza una camminata che attraversa i luoghi chiave di quell’azione partigiana, accompagnata da testimonianze storiche e musica. L’evento vuole far rivivere quei momenti e coinvolgere la città in una giornata dedicata alla memoria.

Si trattò di un’operazione pericolosa vista la posizione del carcere Rocca. L'edificio distava infatti appena poche centinaia di metri dalla caserma dei militi fascisti e ancora meno dalla sede del comando tedesco insediatosi in una villa privata. I partigiani localizzarono la loro base in una casa ai piedi di via Diavolessa ed entrarono in azione alle 23. Si presentarono davanti al portone della Rocca, inscenando la consegna di un prigioniero da parte di una squadra di fascisti. La messa in scena riuscì, vennero fatti entrare e, appena all’interno, bloccarono guardiani e direttore; da questi si fecero consegnare le chiavi raggiunsero la cella di Ezio, posta nel maschio, la peggiore del carcere.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

