Ieri sera il pubblico italiano ha scelto tra diversi programmi in prima serata. Su Rai1, “Io sono Farah” ha affrontato “Prima di noi”, mentre su Rai3 “È sempre Cartabianca” e “DiMartedì” si sono contenduti gli ascolti. Su Mediaset, “Boss in incognito” ha conquistato una fetta di pubblico, ma la vera sfida si è giocata tra le trasmissioni di Rai e La7. Alla fine, i numeri hanno deciso chi ha vinto tra le diverse proposte.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 27 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge ancora Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Morbo K (Rai 1) a chiudere prima di L’ultima volta che siamo stati bambini (Canale 5) e Fiorentina-Como (Italia 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Boss in incognito (Rai 2), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4), Christmas with a crown (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri martedì 27 gennaio chi ha vinto tra Morbo K, DiMartedì, Coppa Italia, Bianca Berlinguer

Approfondimenti su Ascolti tv 27 gennaio

Martedì 20 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra i programmi televisivi in prima serata, con Io sono Farah a confrontarsi con Prima di noi, È sempre Cartabianca e DiMartedì.

I dati degli ascolti di martedì 27 gennaio 2026 mostrano Rai1 in vetta con “Morbo K – Chi salva una vita”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ascolti tv 27 gennaio

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 20 gennaio chi ha vinto tra Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì e Bianca Berlinguer; Ascolti tv ieri 20 gennaio: De Martino (in lutto) resiste a Scotti, Sottile meglio di Bianca Berlinguer; Ascolti TV 20 gennaio, chi ha vinto la sfida tra Prima di noi e Io sono Farah; Ascolti tv, Gruber da Otto e mezzo. L'Eredità vola. Affari Tuoi mette la quinta e La Ruota della Fortuna.. - Top e Flop Auditel.

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince al debutto e il testa a testa con BisioLa nuova miniserie Rai registra il 15,6% di share, L’ultima vola che siamo stati bambini il 15%, bene Floris e Lamborghini: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV Martedì 27 Gennaio 2026: Morbo K domina con il 15,6%, Canale5 al 15%Nella serata di ieri, martedì 27 gennaio 2026, su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero ha interessato 2.539.000 spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale5 L’ultima ... quilink.it

Il Bassano vola alla Final Four di Coppa Italia di hockey pista: nei quarti di finale superato 6-4 il Monza! Per i giallorossi doppietta di Pozzato, reti di Posito, Cardella, Montigel e Giuliani, per i brianzoli due gol di Galimberti più i sigilli di Marzonetto e Zucchetti. - facebook.com facebook

Fiorentina-Como 1-3, le pagelle della partita di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia x.com