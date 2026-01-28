Ascolti tv è quasi pareggio tra Morbo K e il film di Bisio ma vince Rai 1

I dati di ieri sera mostrano un testa a testa tra Morbo K e il film di Bisio. Alla fine, vince Rai 1, anche se di poco. Morbo K ottiene un leggero vantaggio, ma il film di Bisio riesce a mantenere un buon pubblico, soprattutto grazie alla giornata della memoria. La serata si conferma molto combattuta tra le due proposte, con gli ascolti ancora aperti fino all’ultimo.

I dati del 27 gennaio assegnano la vittoria a Morbo K ma per poco; anche Bisio realizza buoni ascolti tv: la giornata della memoria è stata celebrata nel giusto modo Gli ascolti tv del 27 gennaio, con un palinsesto dedicato alla Giornata della memoria, dimostrano la vittoria di Rai 1, sebbene anche Canale 5, abbia realizzato ottimi numeri.

