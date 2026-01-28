' Arriverà a mezzanotte' viaggio teatrale ' femminile' tra ironia tensione e poesia

Questa sera a Ferrara va in scena uno spettacolo teatrale dal titolo ‘Arriverà a mezzanotte’. La rappresentazione si svolge alle nove nella biblioteca Bassani e porta in scena un viaggio tra ironia, tensione e poesia, tutto incentrato su tematiche femminili. La regia è di Fabrizia Lotta, pronta a coinvolgere il pubblico con una pièce che mescola sentimenti e riflessioni.

Il Centro Documentazione Donna di Ferrara presenta, venerdì 30 (alle 21), presso la biblioteca Bassani, lo spettacolo teatrale ‘Arriverà a mezzanotte’ con la regia di Fabrizia Lotta. Un viaggio teatrale che esplora emozioni e relazioni femminili, tra ironia, tensione e poesia, in un’ora in cui la notte sembra dilatarsi e il tempo sospendersi. La regia di Fabrizia Lotta conduce lo spettatore tra attimi di suspense, riflessione e leggerezza, interpretati da un gruppo di attrici di grande talento. Uno spettacolo da vivere tutto d’un fiato, dove la presenza scenica, il dialogo e la complicità tra attrici creano un’atmosfera unica, intensa e coinvolgente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Centro Documentazione Donna Pluribus, recensione: Vince Gilligan e un (nuovo) folle viaggio. Tra ironia, sorprese e tensione “Ma che stai a dì”. Tensione e ironia a Domenica In tra Mara Venier e Teo Mammucari L’ultima puntata dell’anno di Domenica In su Rai 1 si presenta con un tono rilassato, tra discussioni leggere e momenti di ironia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Centro Documentazione Donna Arriverà a mezzanotte: in scena alla Bassani un viaggio teatrale tra emozioni e relazioni femminiliE' un viaggio teatrale che esplora emozioni e relazioni femminili lo spettacolo Arriverà a mezzanotte, con la regia di Fabrizia Lotta, che venerdì 30 gennaio 2026 alle 21:00, andrà in scena alla ... cronacacomune.it Da mezzanotte il sito Roderì sarà chiuso e privato, accessibile solo tramite password. La password arriverà questa sera alle 23:45, via newsletter, insieme a una sorpresa riservata esclusivamente alle iscritte. Se vuoi accedere al sito, hai tempo fino a stasera p facebook Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Avanza Coppola in difesa. Arriva un nuovo esterno x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.