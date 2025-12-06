Fallimenti un altro processo Nuova condanna per i Musca | Anche per due reati non contestati

L’ultima mossa prima della camera di consiglio l’ha fatta il principale imputato, l’immobiliarista Giuseppe Musca. E cioè attraverso il suo legale Domenico Di Terlizzi, ha reso noto di avere versato circa un milione di euro al fallimento Arca e diverse decine di migliaia di euro per i fallimenti Asa e Romauto. I giudici, dopo alcune ore, sono tornati in aula con condanne per tutti, a partire proprio da Musca: 5 anni e mezzo di reclusione. Per la moglie Susi Ghiselli, 4 anni e mezzo. Per il figlio del primo, Nicola Musca, un anno e 10 mesi e 8.000 euro di multa, pena sospesa e non menzione. Quindi ancora 4 anni e 3 mesi per Antonio Costa; 2 anni e 8 mesi per Davide Alicata e 3 anni e 3 mesi per Andrea Valente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

