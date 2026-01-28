Anguillara | il nuovo sopralluogo dei carabinieri nella ditta di Carlomagno

Questa mattina i carabinieri di Ostia sono tornati a fare un sopralluogo nella ditta di Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Gli investigatori hanno passato diverse ore all’interno dell’azienda, cercando nuovi dettagli che possano aiutare a chiarire la dinamica dell’omicidio. La scena del delitto è ancora sotto stretta osservazione, mentre gli inquirenti proseguono le indagini.

I Carabinieri di Ostia hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso la ditta di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Nell’azienda nei giorni scorsi era stato esaminato uno dei veicoli aziendali e nelle cui vicinanze era stato rinvenuto il corpo di Federica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anguillara: il nuovo sopralluogo dei carabinieri nella ditta di Carlomagno Approfondimenti su Carlomagno Uccisione Anguillara, è di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito: l’uomo in caserma A Anguillara, è stato rinvenuto il corpo di Federica Torzullo all’interno dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno. Anguillara, il procuratore: zone d'ombra nella ricostruzione di Carlomagno Anguillara, il procuratore, evidenzia l’esistenza di alcune zone d’ombra nella ricostruzione di Carlomagno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carlomagno Uccisione Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, si cerca l'arma: ultime news omicidio Anguillara; Il femminicidio di Federica Torzullo. Oggi nuovo sopralluogo dei carabinieri e del Ris; Anguillara, il giallo del pc di Federica Torzullo scomparso. Potrebbe contenere le prove della premeditazione; Femminicidio Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta. Anguillara: il nuovo sopralluogo dei carabinieri nella ditta di Carlomagno(LaPresse) - I Carabinieri di Ostia hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso la ditta di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato di aver ucciso ... stream24.ilsole24ore.com Il femminicidio di Federica Torzullo. Oggi nuovo sopralluogo dei carabinieri e del RisLa Procura di Civitavecchia dispone verifiche tecniche irripetibili anche sul Gps e sull'auto di Claudio Carlomagno. Confermata dall’autopsia l’asfissia da impiccagione per i genitori dell'uomo ... rainews.it Nuovo sopralluogo oggi ad Anguillara: da casa è scomparso il pc della vittima. Analisi anche sul “carplay” dell’auto del killer - facebook.com facebook Anguillara, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno. Domani nuovo sopralluogo nella villetta e nell'azienda dell'indagato. Si cerca l'arma #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.