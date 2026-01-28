Ancora auto vandalizzate nella notte in Brianza

Questa mattina, molti residenti di Seveso si sono svegliati con le auto danneggiate nella notte. In via Adua, vicino alla zona Migros, alcuni veicoli sono stati colpiti da atti vandalici messi in atto da sconosciuti. La scoperta ha creato sconcerto tra gli abitanti, che ora chiedono maggiore sicurezza.

Brutto risveglio per alcuni abitanti di Seveso. In via Adua, zona Migros, alcune auto sarebbero infatti state danneggiate da ignoti nella notte tra lunedì 26 e martedì 27. La denuncia dell'accaduto è avvenuta tramite i canali social. Sulla pagina Facebook di "Sei di Seveso (City) se..", una utente ha denunciato l'accaduto spiegando che numerose vetture erano state danneggiate da ignoti. Stando a quanto riportato, sarebbero state viste 3 persone "Che si aggiravano vicino alle auto". Molti utenti nei commenti sottostanti si sono lasciati andare a frasi di esasperazione come “Ormai c'è da aver paura” mentre altri hanno chiesto l'inserimento di telecamere in zona.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Seveso Auto Vandalizzate

Durante la notte di Capodanno, alcune auto in sosta sono state oggetto di atti di vandalismo, con il furto delle targhe.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Seveso Auto Vandalizzate

Argomenti discussi: Raid contro le auto parcheggiate: 6 veicoli con i vetri sfondati in piazza; Auto in sosta vandalizzate a Pastena: ennesima segnalazione; PADOVA | FURTI NELLE AUTO MENTRE I FEDELI ERANO IN CHIESA: LADRO RIPRESO DALLE TELECAMERE; Portici, furti e auto vandalizzate: rabbia e paura in centro.

Ancora auto vandalizzate nella notte in BrianzaQuello dei danneggiamenti alle auto in Brianza non è un caso isolato. Spesso sono dovuti a tentativi di furto e infatti tanti brianzoli stessi raccomandano di fare assicurazioni apposite in merito e ... monzatoday.it

Auto in sosta vandalizzate a Pastena: ennesima segnalazioneAncora auto vandalizzate, in via Maiuri, a Pastena. Di notte, ignoti hanno danneggiato e saccheggiato delle vetture in sosta. Non si tratta del primo caso: nella zona orientale, da giorni, si ... salernotoday.it

L’inseguimento per le strade della Brianza e dell’hinterland di Milano. Poi l’auto che si schianta su una rotonda, la corsa in ambulanza al Niguarda. E le manette. Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri per re - facebook.com facebook