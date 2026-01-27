Mase 11,8 milioni di euro per le città sostenibili

Il ministero dell'Ambiente ha annunciato un nuovo finanziamento di 11,8 milioni di euro destinato a nove città italiane. Lo scopo è aiutarle a diventare più sostenibili e a ridurre l’impatto climatico. I fondi rientrano nel programma europeo “Città intelligenti e a impatto climatico zero” e puntano a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane.

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sostiene con un nuovo programma di finanziamento l'impegno di nove città nella Missione Ue "Città intelligenti e a impatto climatico zero". Il decreto della direzione "Programmi e Incentivi finanziari" del Mase individua anche tutte le modalità per presentare le proposte di intervento, entro il termine di novanta giorni da oggi. (ANSA). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

