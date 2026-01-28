Amazon taglia 16mila posti di lavoro a livello globale

Amazon annuncia il licenziamento di circa 16.000 dipendenti in tutto il mondo. La decisione arriva come parte di un piano per semplificare le operazioni e ridurre la burocrazia all’interno dell’azienda. La notizia ha colpito molti lavoratori, che si sono visti comunicare la fine del loro impiego senza preavviso. L’azienda non ha ancora specificato quali settori o aree saranno maggiormente interessate. La decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione per cercare di migliorare la produttività e contenere i costi.

(Adnkronos) – Amazon ha comunicato al personale che prevede di tagliare circa 16.000 posti di lavoro a livello globale nell'ambito degli sforzi per semplificare le operazioni e ridurre la burocrazia in tutta l'azienda. L'annuncio arriva ad appena tre mesi dal precedente taglio di personale che ha interessato 14.000 posti di lavoro. La maggior parte dei dipendenti coinvolti dai tagli si trova negli Stati Uniti. I tagli ai posti di lavoro mirano a "ridurre i livelli, aumentare la proprietà e rimuovere la burocrazia",??ha affermato in una nota la vicepresidente senior Beth Galetti. In un messaggio inviato oggi ai dipendenti, Amazon annuncia che "le riduzioni che stiamo attuando avranno un impatto su circa 16.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Amazon Taglio Amazon taglia altri 16mila posti di lavoro e investe sull’intelligenza artificiale Amazon licenzia altri 16mila dipendenti, portando il totale dei tagli a oltre 30mila in pochi mesi. Verizon taglia 15.000 posti di lavoro: licenziamento record negli Usa Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. DIEGO FUSARO: Amazon pronta a tagliare 30mila posti di lavoro! Ultime notizie su Amazon Taglio Argomenti discussi: Australian Open, Swiatek perde e chiede privacy: Siamo animali allo zoo?. Amazon taglia altri 16mila posti di lavoro e investe sull’intelligenza artificialeL’annuncio in un post sul blog aziendale firmato dalla vicepresidente senior per l'esperienza delle persone e la tecnologia, Beth Galetti. Lo scorso ottobre erano stati dichiarati 14mila esuberi: 30mi ... quotidiano.net Amazon taglia 16mila posti di lavoro in tutto il mondo: spazio all'IA e meno burocraziaAmazon ha comunicato al personale che prevede di tagliare circa 16.000 posti di lavoro a livello globale nell'ambito degli sforzi per semplificare le operazioni e ridurre la burocrazia ... ilmessaggero.it Amazon arriva a licenziare 30.000 dipendenti corporate. Andy Jassy punta a tagliare la burocrazia aziendale e a sfruttare l'AI per snellire AWS e Prime Video. facebook 14 mila “uscite” nel 2025 evidentemente non bastano Amazon non è pago e taglia ancora: si annunciano altre migliaia di licenziamenti Non solo il padrone Bezos manda in crisi interi settori e competi economici e, in particolare soffoca il piccolo commercio, pr x.com

