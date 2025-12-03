Yoox non licenzia 211 dipendenti Urso | Una vittoria per i lavoratori

Ora è definitivo: Yoox non licenzierà 211 dipendenti. Il colosso dell'e-commerce ha infatti raggiunto un accordo con il ministero delle Imprese. L'azienda ritira la procedura di licenziamento collettivo e riduce a 145 gli esuberi strutturali per i quali sono previsti ammortizzatori sociali e. 🔗 Leggi su Today.it

