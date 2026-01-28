Mercoledì 28 gennaio, l’inverno tiene ancora duro, ma la luce inizia a cambiare. È una giornata di passaggio, quando il freddo si fa sentire e il sole si fa più presente. Le temperature restano basse, ma la luce più lunga fa sperare che la stagione fredda stia per finire. È il momento di fare i conti con il freddo e di aspettare i primi segnali di primavera.

Il 28 gennaio è un punto di equilibrio: l'inverno non molla la presa, ma la luce comincia a cambiare. È un giorno che nella storia ha visto scoperte, passaggi di potere e momenti che hanno ridefinito il nostro rapporto con il mondo. Rami contorti, silhouette grafica, presenza quasi scultorea.È una pianta che non chiede fiori per farsi notare: vive di linee, di curve, di un'eleganza che appartiene solo all'inverno.Simbolismo:? Aforisma del giorno "La strada più interessante raramente è quella dritta."Perfetto per accompagnare il tema del salice tortuoso.

© Cibosia.it - Almanacco di Mercoledì 28 Gennaio 2026

Il 28 gennaio segna il 28° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 337 giorni ancora da attraversare.

Buongiorno e Buon Mercoledì 28 Gennaio 2026!

