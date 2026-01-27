Almanacco | Mercoledì 28 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 28 gennaio segna il 28° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 337 giorni ancora da attraversare. Questa data ricorda eventi storici, compleanni e santi celebrati in tutto il mondo, offrendo uno sguardo sulla giornata odierna attraverso un'accurata selezione di informazioni.

A Bad Mitterndorf, in Austria, Daniela Iraschko è la prima donna a raggiungere i 200 metri nel salto con gli sci: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Mercoledì 28 Gennaio è il 28° giorno del calendario gregoriano. Mancano 337 giorni alla fine dell'anno. 1979 - Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina popolare 1982 - Il generale statunitense James Lee Dozier viene liberato da Unità Speciale Antiterrorismo della Polizia di Stato italiana dopo 42 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse 2006 - Crollo del tetto di una fiera a Chorzow nei pressi di Katowice in Polonia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

L'Almanacco di oggi, mercoledì 7 gennaio, offre una panoramica di eventi storici, compleanni, santi e proverbi associati a questa data.

28 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco
Nel 1958 nascono i celebri mattoncini LEGO, destinati a diventare un'icona mondiale del gioco creativo per bambini e adulti.

Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledì 28 gennaioQuella di mercoledì 28 gennaio sarà una giornata caratterizzata da perturbazioni e rovesci su tutto il territorio della Campania. Le temperature, diminuiranno nel corso ... ilmattino.it

