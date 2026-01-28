Alba Parietti mette i puntini sulle i e rivela cosa si nasconde dietro le tensioni con Signorini. La showgirl rompe il silenzio e spiega i retroscena mai raccontati, anche sul caso Corona. Le sue parole mettono in dubbio le versioni ufficiali e mostrano un lato inedito delle loro vicende.

La showgirl Alba Parietti racconta i retroscena sconosciuti della sua storia con Alfonso Signorini e commenta il caso Corona Cosa c’è davvero dietro il volto elegante della TV? Alba Parietti lo svela senza filtri. Nel podcast Lo Sgabuzzino di Riccardo Bocca, la showgirl torinese rompe il silenzio su Alfonso Signorini, al centro delle polemiche dopo le accuse di Fabrizio Corona. Parliamo di presunti favori sessuali richiesti in cambio di un posto al GF Vip. Un’accusa pesante che ha infiammato il gossip. E Alba? Pur dichiarando dispiacere per la bufera, non risparmia colpi. Dice di volergli bene, certo, ma con lui ha litigato spesso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Alba Parietti smaschera Signorini: la verità dietro litigi e accuse bollenti

Approfondimenti su Alba Parietti

Alba Parietti si sfoga nel podcast Lo Sgabuzzino e dice che Signorini l’ha ferita davvero.

Il caso Signorini, coinvolgendo anche Antonio Medugno e Fabrizio Corona, è attualmente al centro di indagini ufficiali e dichiarazioni divergenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Alba Parietti smaschera Signorini: la verità dietro litigi e accuse bollenti

Ultime notizie su Alba Parietti

Alba Parietti vuota il sacco su Signorini: Vi dico come mi ha mancato di rispettoAlba Parietti racconta i litigi avuti con Alfonso Signorini: Ecco quando mi ha ferito di più. Elogio del silenzio? Doveva stare zitto L'articolo Alba Parietti vuota il sacco su Signorini: Vi dico c ... msn.com

Caso Signorini, Alba Parietti: Abbiamo litigato spesso, ecco cosa avrei fatto al suo postoNell'intervista al podcast 'Lo Sgabuzzino', Alba Parietti parla del caso Signorini e rivela le liti avute con il direttore di Chi. donnaglamour.it

«Io però, se fossi stata in Alfonso non avrei scritto quella cosa sul silenzio, avrei fatto silenzio punto e basta. Ci sono dei giudici e faranno giustizia loro». Alba Parietti ha raccontato senza filtri il suo rapporto lungo e complicato con Alfonso Signorini, specialme - facebook.com facebook