Alba Parietti si sfoga nel podcast Lo Sgabuzzino e dice che Signorini l’ha ferita davvero. La showgirl spiega di aver avuto parole dure nei confronti del conduttore del Grande Fratello Vip, senza troppi giri di parole.

Alba Parietti ha detto la sua sul caso Signorini nel podcast Lo Sgabuzzino, rivelando verità scottanti sul conduttore del Grande Fratello Vip. Intervistata da Riccardo Bocca si è sfogata in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona raccontando alcuni retroscena inediti sul suo passato con Signorini. Alba Parietti è dispiaciuta per ciò che sta passando Alfonso Signorini, ma subito dopo ha rivelato di aver litigato numerose volte con il giornalista, soprattutto negli anni 90 quando lui era agli esordi della sua carriera giornalistica e cercava gli scoop. Dopo lo scoppio del caso, la Parietti aveva svelato di essere dispiaciuta per ciò che è successo al conduttore, ma poco dopo ha voluto rivelare qualcosa di sconosciuto ai più relativamente al loro rapporto: “Quello che è capitato a Signorini mi rattrista, perché nonostante tutto gli voglio bene, nonostante abbiamo litigato tante volte, abbiamo avuto molte divergenze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alba Parietti sbotta su Signorini: “Mi ha ferita davvero”

Alba Parietti condivide un video natalizio in costume alle terme, senza filtri e con luci naturali.

«Io però, se fossi stata in Alfonso non avrei scritto quella cosa sul silenzio, avrei fatto silenzio punto e basta. Ci sono dei giudici e faranno giustizia loro». Alba Parietti ha raccontato senza filtri il suo rapporto lungo e complicato con Alfonso Signorini, specialme - facebook.com facebook