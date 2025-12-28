Alba Parietti il video natalizio in costume alle terme e senza filtri | Piena di difetti ma mi piaccio lo stesso

Alba Parietti condivide un video natalizio in costume alle terme, senza filtri e con luci naturali. Nel messaggio, l’artista ammette i propri difetti e si mostra senza artifici, rispondendo alle richieste dei follower di un’immagine autentica. Un momento di sincerità che sottolinea l’importanza di accettarsi per come si è, anche in occasione delle festività.

“Mi volevate senza filtri e con le luci (dall’alto) peggiori? Eccovi finalmente accontentati, mi volevate senza inganni?” A chiederlo ai suoi 553.000 follower su Instagram, postando un video dalle terme, è Alba Parietti. "Ebbene sì sono piena di difetti in questo video, ma mi piaccio lo stesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

