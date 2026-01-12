Frosinone al via la stagione teatrale al Vittoria con Matilde Brandi

Il 17 gennaio alle ore 21 prenderà il via la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria di Frosinone, organizzata dal Comune e ATCL, con il supporto di MIC e Regione Lazio. La rassegna offrirà una selezione di spettacoli, promuovendo la cultura e l’arte teatrale nella città. Un’occasione per il pubblico locale di vivere momenti di intrattenimento e riflessione in un contesto di qualità.

Si aprirà 17 gennaio alle ore 21 la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Il cartellone prevede, in tutto, otto spettacoli.Sabato sarà la volta di A.

