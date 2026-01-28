Aiuti a Kiev Crosetto | faremo quello che ha deciso il Parlamento L’Italia consegna le prime 78 caldaie Presto altre 300

Il governo italiano ha deciso di consegnare le prime 78 caldaie all’Ucraina. Presto arriveranno altre 300 unità, come annunciato dal ministro Crosetto. L’Italia continuerà a fornire aiuti concreti, tra cui energia elettrica e supporto industriale, senza nascondere che non ci saranno armi. Crosetto ha ribadito che il nostro Paese farà ciò che ha deciso il Parlamento, rispettando il diritto di Kiev all’autodifesa previsto dal diritto internazionale.

Aiuti concreti all'Ucraina ma nessuna ambiguità sulle armi. Fornitura elettriche e industriali, uomini per garantire il diritto all'autodifesa di Kiev previsto dal diritto internazionale. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Guido Crosetto, nel corso del question time alla Camera nel giorno in cui l'Italia completa la consegna del primo lotto di 78 caldaie industriali. "Noi sosteniamo l'Ucraina perché è un paese aggredito, perché il diritto internazionale garantisce il diritto all'autodifesa. Continueremo a fare ciò che possiamo fare come abbiamo fatto fino a oggi. Tutto nel pieno rispetto delle decisioni assunte dal Parlamento", spiega Crosetto.

