Il Parlamento conferma il sostegno all’Ucraina Crosetto | Fiero degli aiuti qualcuno si vergogna
Il Parlamento ha approvato la risoluzione del centrodestra che sostiene le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, confermando il supporto italiano all’Ucraina attraverso l’invio di aiuti militari. Crosetto ha espresso soddisfazione per questa decisione, sottolineando l’importanza di mantenere un impegno costante, mentre alcuni si mostrano in imbarazzo. La proroga del decreto rappresenta una continuità nel sostegno italiano alla causa ucraina.
Ok di Camera e Senato alla risoluzione del centrodestra sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul decreto Ucraina, che proroga l'invio di aiuti militari a Kiev. Al momento del voto, alcuni parlamentari leghisti si sono sfilati dalla maggioranza votando contro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
