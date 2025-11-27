Farmaci Aifa estende rimborso luspatercept in anemia da sindromi mielodisplastiche

(Adnkronos) – L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l'estensione della rimborsabilità di luspatercept nei pazienti adulti con anemia dipendente da trasfusioni di sangue dovuta a sindromi mielodisplastiche a rischio molto basso, basso e intermedio. L'anemia grave costringe i pazienti da un lato a recarsi frequentemente in ospedale per sottoporsi a trasfusioni di sangue, dall'altro . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il consumo di antibiotici in Italia continua a crescere. E l'Aifa lancia l’allarme Aifa: "Troppi farmaci e resistenze in aumento" - facebook.com Vai su Facebook

Farmaci, Aifa estende rimborso luspatercept in anemia da sindromi mielodisplastiche - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l'estensione della rimborsabilità di luspatercept nei pazienti adulti con anemia dipendente da trasfusioni di sangue dovuta a sindromi mielodisplasti ... Segnala adnkronos.com

AIFA approva faricimab in siringa preriempita: un passo avanti per contrastare le principali patologie della retina - AIFA ha approvato la rimborsabilità di faricimab in siringa preriempita per le principali patologie retiniche. quotidianosanita.it scrive

Aifa abroga le Note 101, 8 e 92: nuove regole per anticoagulanti orali e medicinali riclassificati - Aifa ha disposto l'abrogazione di alcune Note: decadono le limitazioni previste dalla Nota 101 sugli anticoagulanti orali, mentre le Note 8 e 92 vengono eliminate con nuove condizioni di rimborsabilit ... Riporta farmacista33.it