AI cyber ma non solo Il primato tecnologico di Israele

Israele si conferma come uno dei paesi più avanti nel campo della tecnologia. La sua crescita economica si basa su settori come l’intelligenza artificiale e la cybersecurity. Secondo The Economist, nel 2025 sarà la terza economia più performante al mondo. Un risultato che testimonia come l’innovazione tecnologica sia diventata il motore principale dello sviluppo del Paese.

Si scrive tecnologia, si legge crescita. Vale, a dire il vero, un po' per tutti. Ma se si vuole cercare un caso d'eccellenza, allora bisogna andare in Israele, ad oggi la terza economia più performante del 2025, secondo il quotidiano britannico The Economist. Motivo? Le notevoli prestazioni del settore high tech. Basta guardare ai numeri. Secondo un rapporto della Bank of Israel, per esempio, l'insieme delle aziende tecnologiche avanzate costituisce circa il 16% del Pil israeliano. Di più, sostiene più della metà delle esportazioni complessive e impiega oltre l'11,5% della forza lavoro dipendente.

