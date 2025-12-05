Israele e la guida al genocidio tecnologico
“È ormai chiaro che le atrocità orribili non appartengono al passato; i crimini di guerra possono essere commessi dagli eserciti moderni utilizzando l’intelligenza artificiale e altre tecnologie più avanzate”. Così Hossam Shaker su Middle East Eye, e il riferimento è a Gaza, “dove Israele sta consumando un genocidio, una pulizia etnica, una distruzione di massa e una campagna di carestia, senza che ciò abbia ripercussioni sulle proficua cooperazione con le democrazie occidentali e i ‘paladini dei diritti umani’”. “L’esperienza accumulata da Israele è ora a disposizione del mondo: una guida pratica per commettere un genocidio nel XXI secolo, la cui sfida essenziale è come far sì che il mondo conviva con un genocidio trasmesso in diretta sui nostri dispositivi mobili”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altre letture consigliate
TEHERAN E GLI ALLARMI PROPAGANDISTICI : "IL NEMICO CERCA DI COLPIRE LA GUIDA SUPREMA KHAMENEI" Il ministero dell'intelligence iraniano ha messo in guardia dai tentativi di avversari stranieri, tra cui Stati Uniti e Israele, di colpire la Guida su - facebook.com Vai su Facebook
A Gaza il genocidio continua, altro che cessate il fuoco. Ma il mondo ha distolto di nuovo lo sguardo - Callamard: "Israele limita aiuti e impone condizioni calcolate per distruggere fisicamente i palestinesi a Gaza" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Israele maschera il genocidio da opportunità per gli affari - Più che una visione del futuro, il cosiddetto piano della “Riviera Gaza” è un necrologio scritto nel linguaggio del lusso. Come scrive internazionale.it
“Armi e affari con Israele, così l’Italia è complice del genocidio a Gaza”: intervista all’attivista palestinese Omar Barghouti - fondatore del movimento internazionale BDS, ovvero “Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni”, che si batte contro il genocidio, l’occupazione militare e il sistema di apartheid ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Cingolani: “Rifiutiamo accostamento al genocidio, non vendiamo un bullone a Israele” - Sono colpito da quello che vedo ma non si può semplificare, non si possono rescindere i contratti in maniera unilaterale, bisogna essere onesti e far ... Si legge su repubblica.it
Amnesty International, il rapporto: «Israele a Gaza sta commettendo un genocidio» - L’organizzazione per i diritti umani accusa il governo Netanyahu: «Mese dopo mese ha dimostrato la sua intenzione di distruggere fisicamente i palestinesi nella Striscia. Come scrive lettera43.it
Abbiamo incontrato il leader del movimento che chiede di boicottare Israele per fermare la guerra - L’intelligenza artificiale stessa non è da condannare, ma secondo Omar Barghouti, “dovrebbe essere reso noto che aziende come ... Da wired.it