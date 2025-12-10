Anziani allarme di Spi Cgil | Le pensioni non bastano più

L'attenzione sulle condizioni economiche degli anziani si intensifica, con lo Spi Cgil di Forlì-Cesena che lancia l'allarme: le pensioni attuali non sono più sufficienti. Un’analisi approfondita evidenzia le criticità e i cambiamenti rispetto al passato, sottolineando le difficoltà di molte persone anziane nel mantenere un tenore di vita dignitoso.

Cara, vecchia pensione. Le pensioni di una volta sembrano non esistere più. I motivi li elenca il sindacato Spi Cgil di Forlì-Cesena, in una dettagliata analisi, corredata da numeri e percentuali. Il risultato è che si andrà in pensione sempre più tardi e con importi sempre più bassi. "Le problematiche emergenti connesse al potere ridotto delle pensioni – spiega il sindacato – sono la perdita di potere d'acquisto, le mancate rivalutazioni e i nuovi ostacoli dell'ultima legge di bilancio. Quest'ultima interviene ancora sulle pensioni, e lo fa peggiorando le condizioni di milioni di pensionati, allungando di tre mesi i requisiti per l'accesso alla pensione, e riducendo il coefficiente di trasformazione che incide sull'importo delle pensioni future".

