Aeroporto | Bilanci in rosso in 31 anni 141 milioni di costi operativi solo 61 di ricavi

L’aeroporto regionale sta attraversando un momento difficile. Nei suoi 31 anni di attività, ha accumulato 141 milioni di costi operativi, contro soli 61 milioni di ricavi. La situazione ha riacceso il dibattito tra operatori e sindacati. Fabio Piccinini, segretario della Uiltrasporti Emilia-Romagna, ha criticato duramente la gestione, definendo “inaccettabile” la semplificazione sui servizi televisivi che si sono concentrati solo sui numeri in perdita. La questione resta calda e divide opinioni.

Andrea Locatelli risponde al segretario generale della Uiltrasporti Fabio Piccinini: "Negli ultimi 8 anni lo scalo Giuseppe Verdi è rimasto sempre al di sotto dei 150 mila passeggeri Aeroporto. Prosegue il dibattito (e la polemica) dopo la presa di posizione di Fabio Piccinini, segretario generale Uiltrasporti Emilia-Romagna che ha parlato di "semplificazione inacettabile" riferendosi ad alcuni servizi televisivi che si incentravano esclusivamente sui bilanci dell'aeroporto Giuseppe Verdi. Ecco la risposta di Andrea Locatelli, parmigiano che ha alle spalle trent'anni di esperienza come dirigente d'azienda nazionale e internazionale "Ho letto con un misto di sconcerto e incredulità le recenti esternazioni di Fabio Piccinini (Uiltrasporti) in merito al rilancio dell'aeroporto "Giuseppe Verdi".

