Addio ad Arnaldo Caprai l' uomo che ha reso grande il Sagrantino

È deceduto all’età di 92 anni Arnaldo Caprai, figura di spicco del panorama imprenditoriale umbro. Con una carriera iniziata nel settore tessile e proseguita nel vino, è stato riconosciuto come un protagonista del Made in Italy. Cavaliere del Lavoro e innovatore, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l’economia e la cultura regionale.

Imprenditore visionario dal tessile al vino, Cavaliere del Lavoro e simbolo del Made in Italy si è spento a 92 anni nella sua casa in Umbria.

