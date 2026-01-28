addio a sal buscema leggenda marvel con spider man hulk e capitan america

È morto a 89 anni Sal Buscema, uno dei più importanti disegnatori della Marvel. Ha lavorato a lungo su personaggi come Spider-Man, Hulk e Capitan America. La sua morte è stata annunciata dalla famiglia, che lo ricorda come un artista umile e appassionato. Buscema viveva nella contea di Fairfax, in Virginia, e se ne è andato due giorni prima di compiere 90 anni.

(Adnkronos) – Sal Buscema, uno dei più prolifici e amati fumettisti della storia della Marvel Comics, fratello minore del celebre John Buscema (1907-2002), è morto nella sua casa nella contea di Fairfax, in Virginia, due giorni prima di compiere 90 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia tramite i social. Il disegnatore e sceneggiatore ha lasciato un segno indelebile nell’universo dei supereroi, contribuendo a definire visivamente alcuni dei personaggi più iconici, tra cui Spider-Man, gli Avengers, l’Incredibile Hulk, Capitan America e i Difensori. Nato il 26 gennaio 1936 nel quartiere di Brooklyn, a New York, da genitori siciliani, Silvio Buscema era il minore di quattro fratelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

