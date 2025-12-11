I supereroi arrivano al Winter Park Genova | Batman Hulk Capitan America e non solo

Al Winter Park Genova, l’atmosfera si anima con l’arrivo di celebri supereroi come Batman, Hulk, Deadpool e Capitan America. Dopo l’inaugurazione dello scorso weekend, domenica 14 dicembre alle 15, i personaggi iconici incontreranno i visitatori tra le oltre cento attrazioni, regalando momenti di divertimento e magia ai più piccoli.

