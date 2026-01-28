Acne | nemica per la pelle

L’acne, una volta solo un problema degli adolescenti, colpisce ormai anche adulti di tutte le età. Molti si trovano a combattere con i brufoli e le irritazioni, spesso senza trovare soluzioni durature. La condizione non fa distinzioni e può diventare un fastidio costante nella vita di chi ne soffre.

Questo articolo è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026. Numeri in crescita Purtroppo però i dati del Global Burden of Disease Study, riportati dal British Journal of Dermatology, ci dicono che la diffusione di questa patologia cutanea tra adolescenti e giovani adulti è aumentata del 14% dal 1990 a oggi, con il 25% in più di femmine rispetto ai maschi. Tant’è che Magda Belmontesi, dermatologa e vicepresidente della Società di Medicina Estetica Agorà, dice che l’acne colpisce in grado diverso circa «l’80% dei giovani tra gli 11 e i 30 anni, lasciando in ricordo delle brutte cicatrici al 40% di loro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

