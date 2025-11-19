Acciaierie d’Italia | Nessun aumento della Cassa integrazione e formazione per 1.550 lavoratori
“Come comunicato nel corso dell’incontro tenutosi ieri a Palazzo Chigi, alla presenza dei commissari e dei rappresentanti del Governo, non è previsto alcun aumento del numero di lavoratori in Cassa Integrazione rispetto alle attuali 4.450 unità. Qualsiasi affermazione relativa a un’estensione della Cassa di ulteriori 1.550 lavoratori è priva di fondamento”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia per fornire, a loro dire, “un chiarimento definitivo”. La posizione è stata ribadita più volte durante la riunione e riportata nel comunicato ufficiale diffuso ieri da Palazzo Chigi, nel quale si conferma che “non ci sarà un’estensione ulteriore della Cassa integrazione, accogliendo così la principale richiesta avanzata dagli stessi sindacati nel corso del precedente tavolo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
