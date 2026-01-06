Pino Russo ha confermato l’interesse nella trattativa per il Chieti Calcio, smentendo le voci di un suo passo indietro. In una nota ufficiale, Russo ha precisato di non essersi tirato indietro e di continuare a lavorare per il progetto, chiarendo così la posizione rispetto alle recenti indiscrezioni circolate tra tifosi e settore neroverde.

Nessun passo indietro nella trattativa per rilevare il Chieti F.C. 1922. A chiarirlo è Pino Russo, che in una nota respinge con decisione le voci circolate nelle ultime ore tra tifosi e ambiente neroverde.«Sto ricevendo numerosi messaggi e chiamate da amici e tifosi che mi chiedono se sia vero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Trattativa per il Chieti Calcio, Pino Russo smentisce le voci: "Non mi sono tirato indietro"

Leggi anche: Chieti Calcio, Pino Russo rompe il silenzio: "Trattativa in corso, lo faccio per amore della squadra"

Leggi anche: Chieti calcio, Pino Russo conferma la volontà di acquisire tutte le quote societarie e rassicura i tifosi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trattativa per il Chieti Calcio, Pino Russo smentisce le voci: Non mi sono tirato indietro; Chieti Calcio, Pino Russo rompe il silenzio: Trattativa in corso, lo faccio per amore della squadra; Il Chieti Calcio a Russo tra speranza e scetticismo; Aggressione all’addetto stampa durante la gara: la dura condanna del Chieti calcio.

Trattativa per il Chieti Calcio, Pino Russo smentisce le voci: "Non mi sono tirato indietro" - A chiarirlo è Pino Russo, che in una nota respinge con decisione le voci circolate nelle ultime ore tra tifosi e ambiente ... chietitoday.it