Trattativa per il Chieti Calcio Pino Russo smentisce le voci | Non mi sono tirato indietro
Pino Russo ha confermato l’interesse nella trattativa per il Chieti Calcio, smentendo le voci di un suo passo indietro. In una nota ufficiale, Russo ha precisato di non essersi tirato indietro e di continuare a lavorare per il progetto, chiarendo così la posizione rispetto alle recenti indiscrezioni circolate tra tifosi e settore neroverde.
Nessun passo indietro nella trattativa per rilevare il Chieti F.C. 1922. A chiarirlo è Pino Russo, che in una nota respinge con decisione le voci circolate nelle ultime ore tra tifosi e ambiente neroverde.«Sto ricevendo numerosi messaggi e chiamate da amici e tifosi che mi chiedono se sia vero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Chieti Calcio, Pino Russo rompe il silenzio: "Trattativa in corso, lo faccio per amore della squadra"
Leggi anche: Chieti calcio, Pino Russo conferma la volontà di acquisire tutte le quote societarie e rassicura i tifosi
Trattativa per il Chieti Calcio, Pino Russo smentisce le voci: Non mi sono tirato indietro; Chieti Calcio, Pino Russo rompe il silenzio: Trattativa in corso, lo faccio per amore della squadra; Il Chieti Calcio a Russo tra speranza e scetticismo; Aggressione all’addetto stampa durante la gara: la dura condanna del Chieti calcio.
Trattativa per il Chieti Calcio, Pino Russo smentisce le voci: "Non mi sono tirato indietro" - A chiarirlo è Pino Russo, che in una nota respinge con decisione le voci circolate nelle ultime ore tra tifosi e ambiente ... chietitoday.it
Chieti Calcio, Pino Russo rompe il silenzio: "Trattativa in corso, lo faccio per amore della squadra" - In un post sui social, Russo ha voluto chiarire la sua posizione, rivolgendosi direttamente alla tifoseria neroverde ... chietitoday.it
STO RICEVENDO NUMEROSI MESSAGGI E CHIAMATE DA PARTE DI AMICI E TIFOSI DEL CHIETI CHIEDENDOMI SE E' VERO CHE MI SONI TIRATO INDIETRO NELLA TRATTATIVA PER RILEVARE LA SOCIETA': ASSOLUTAMENTE FALSO! NON SO CHI - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.