Shakira | Ho una ferita che forse non guarirà mai ma dopo la tempesta sono più forte e felice Pentita del verso Hai scambiato una Ferrari con una Twingo? No è il migliore della mia vita

Vanityfair.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Shakira condivide il suo percorso di rinascita dopo momenti difficili, affrontando ferite profonde e ritrovando forza e felicità. Tra successi internazionali, amicizie significative e un tour memorabile, la popstar colombiana riflette su un passato di sfide e su come queste abbiano plasmato il suo presente.

Nel 2026 farà tappa anche in Italia, pronta a regalare il suo show più ambizioso di sempre.

