Shakira | Ho una ferita che forse non guarirà mai ma dopo la tempesta sono più forte e felice Pentita del verso Hai scambiato una Ferrari con una Twingo? No è il migliore della mia vita

Shakira condivide il suo percorso di rinascita dopo momenti difficili, affrontando ferite profonde e ritrovando forza e felicità. Tra successi internazionali, amicizie significative e un tour memorabile, la popstar colombiana riflette su un passato di sfide e su come queste abbiano plasmato il suo presente.

La popstar colombiana racconta il viaggio che l’ha riportata a una nuova chiarezza, tra record globali, cicatrici, amicizie che salvano la vita e un tour monumentale. Nel 2026 farà tappa anche in Italia, pronta a regalare il suo show più ambizioso di sempre. Vanityfair.it © Vanityfair.it - Shakira: «Ho una ferita che forse non guarirà mai, ma dopo la tempesta sono più forte e felice. Pentita del verso “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”? No, è il migliore della mia vita»

Shakira: «Ho una ferita che forse non guarirà mai, ma dopo la tempesta sono più forte e felice. Pentita del verso “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”? No, è il ... - La popstar colombiana racconta il viaggio che l’ha riportata a una nuova chiarezza, tra record globali, cicatrici, amicizie che salvano la vita e un tour monumentale. vanityfair.it

NERA — IRAMA OFFICIAL VIDEO

Video NERA — IRAMA OFFICIAL VIDEO Video NERA — IRAMA OFFICIAL VIDEO