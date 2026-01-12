Morto un morto se ne fa un altro | spettacolo teatrale benefico al Cordova
Il 18 gennaio alle 18.30 al teatro Cordova di Pescara si terrà lo spettacolo teatrale benefico “Morto un morto se ne fa un altro”, interpretato dalla compagnia Velocità5 del centro teatro studi di Pescara. La commedia brillante mira a raccogliere fondi a favore di iniziative di solidarietà, offrendo un momento di svago e riflessione al pubblico. L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano sostenere questa causa.
