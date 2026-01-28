A 87 anni è morto Carmelo Colella | una vita intera per il bar Santa Maria

È morto oggi a 87 anni Carmelo Colella, il fondatore del bar Pasticceria Santa Maria di Lecce. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di tanti clienti e amici. Colella aveva aperto il locale decenni fa, diventando un punto di riferimento per la città. La sua passione per il lavoro e il sorriso che regalava ogni giorno rimarranno impressi nella memoria di chi lo conosceva.

Nel 2019 la sua attività, nota in particolare per la bontà dell'offerta per la colazione, aveva tagliato il traguardo del mezzo secolo. La morte improvvisa del figlio, nel maggio scorso, lo aveva travolto LECCE - È morto oggi all'età di 87 anni Carmelo Colella, fondatore del Bar Pasticceria Santa Maria di Lecce. L'attività era stata inizialmente aperta in periferia e successivamente trasferita all'angolo tra via Manzoni e via D'Annunzio, nei pressi del Tribunale, dove Carmelino – così lo chiamavano i familiari e gli amici - ha continuato a viziare la sua clientela con le prelibatezze della sua arte pasticciera.

