28 gennaio Nostra Signora dello scapolare verde | strumento formidabile per convertire i cuori più duri

La Madonna si è mostrata a una religiosa e le ha consegnato lo scapolare verde. Secondo le testimonianze, questo oggetto è un mezzo potente per convincere i cuori più duri e aiutare chi soffre. La religiosa ha detto di aver ricevuto un dono speciale per aiutare le persone in difficoltà.

La Madonna è apparsa a una religiosa per consegnarle lo scapolare verde, potente strumento per la conversione dei peccatori più ostinati e la guarigione degli ammalati. La storia dello scapolare verde ebbe inizio nella stessa cappella di Rue Du-Bac a Parigi, dove nove anni prima la Madonna era apparsa a Santa Caterina Labouré per mostrarle la Medaglia Miracolosa. Stavolta la Santa Vergine apparve a una Figlia della Carità, suor Justine Bisqueyburu, per fare un altro grande dono: lo scapolare verde in onore del Suo Cuore immacolato. Nata nel 1817 nei Bassi Pirenei francesi, Justine Bisqueyburu trascorse i primi anni della sua vita con la sorella e sua madre.

